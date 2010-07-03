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Технологии

16:10

Видеохостинг YouTube будет удалять коммерчески невыгодные аккаунты

технологии

Фото: depositphotos/agencyby

Известный видеохостинг YouTube обновил условия использования. Как сообщили на самой платформе, новые правила вступят в силу с 10 декабря 2019 года.

Обновленные условия ставят пользовательский контент под угрозу.

"YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла", – указано в обновленном документе.

Вероятнее всего, речь идет об объемах рекламного трафика на канале. Если размещение рекламы не приносит определенный доход, то канал могут счесть коммерчески невыгодным. Пользователей вынуждают наращивать количество рекламы в видео или объемы контента.

Видеохостинг YouTube c 2006 года принадлежит технологическому гиганту Google. В конце октября компания объявила о запуске приложения, которое поможет пользователям снизить зависимость от смартфона.

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