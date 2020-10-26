Азербайджан обвинил Армению в нарушении нового режима прекращения огня

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Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в нарушении режима прекращения огня, который вступил в силу с 7:00 (по московскому времени) 26 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность", – написали представители министерства.

Со своей стороны представители Азербайджана заявили, что соблюдают условия гуманитарного перемирия. В ведомстве подчеркнули, что это касается всех подразделений на всем протяжении фронта конфликта.

При этом пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян объявила, что азербайджанские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по позициям армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 мск) открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Карабаха", – написала представитель Минобороны в Facebook.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Накануне, 25 октября, сообщалось, что в Армении нашли доказательства того факта, что в боях в регионе участвует турецкий спецназ. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны.

