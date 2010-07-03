Внучка королевы Великобритании объявила о помолвке

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Внучка королевы Великобритании Елизаветы II 31-летняя принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелли Моцци, сообщает РИА Новости.

Пара обручилась во время поездки в Италию. Моцци создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином. Точная дата свадьбы не сообщается, но известно, что она пройдет уже в 2020 году.

Беатрис – старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю. 18 мая этого года вся Британия смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Моцци занимается бизнесом в сфере недвижимости. От предыдущего брака у него есть двухлетний сын.

6 мая у британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл герцогини Сассекской родился сын. Ребенка назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик пока не будет носить никакого титула.

Восьмой правнук королевы Елизаветы II занимает седьмое место в линии престолонаследия. В очереди перед ним находятся дед – принц Чарльз, дядя – принц Уильям, трое детей принца Уильяма и его отец – принц Гарри.