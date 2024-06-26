Полиция в Японии впервые арестовала человека за езду на электрочемодане

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Японская полиция впервые арестовала человека по подозрению в нарушении ПДД за езду на электрочемодане. Об этом сообщает телеканал MBS.

Речь идет о 30-летней гражданке Китая. Она передвигалась на электрочемодане по тротуарам в районе Фукусима в Осаке. Представители полиции сообщили, что модель электрочемодана, которая была при женщине, способна развивать скорость до 13 километров в час.

Сама задержанная рассказала, что не планировала использовать электрочемодан в качестве транспортного средства, поэтому не позаботилась о правах.

Электрочемоданы набирают популярность в Японии. Однако они не подпадают под требования безопасности перемещений, поэтому не могут быть использованы для передвижения в общественных местах.

До этого мужчина в состоянии алкогольного опьянения покусал бортпроводницу рейса Япония – США. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании All Nippon Airways. Во время взлета 55-летний пассажир укусил стюардессу за руку, после чего члены экипажа обезвредили злоумышленника.

