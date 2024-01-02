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02 января, 05:35

Происшествия

Лидер южнокорейской оппозиции подвергся нападению в Пусане – СМИ

Фото: 123RF/fadlan1

Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Южной Кореи Ли Чжэ Мен подвергся нападению в юго-восточном портовом городе Пусан. Об этом сообщает Yonhap news.

Во время беседы с журналистами неизвестный подбежал к Чжэ Мену и ударил политика ножом в шею. Атаковавшего задержали на месте происшествия.

Глава оппозиционной партии потерял сознание после нападения. Через некоторое время его госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что в президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Она пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Бутылка попала в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.

До этого супругу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Ее положили в больницу после длительного ухудшения состояния здоровья.

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