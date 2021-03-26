Железнодорожники назвали причину столкновения поездов в Египте

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Пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился из-за сработавшего стоп-крана, сообщили РИА Новости представители Египетских железных дорог.

"Неустановленные лица открыли предохранительный клапан нескольких вагонов поезда Луксор – Александрия, из-за чего поезд остановился", – говорится в сообщении.

Железнодорожники подчеркнули, что в результате в поезд врезался другой состав, который следовал по маршруту Асуан – Каир. В настоящий момент сформирована техническая комиссия для установления точных причин инцидента.

Столкновение двух пассажирских поездов случилось на юге Египта в провинции Сохаг 26 марта. В результате аварии погибли не менее 32 человек, ранены 66 человек, уточнили в министерстве здравоохранения.

На место происшествия направили 36 машин скорой помощи.

