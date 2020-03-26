Фото: AP Photo/Anupam Nath

В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 649, 13 человек скончались, сообщает "Газета.ру".

По данным министерства здравоохранения страны, 602 заболевших являются гражданами Индии, остальные – гражданами других государств.

Индия закрылась на самый масштабный карантин в мире. Всему населению страны запретили выходить из дома. В стране застряли десятки тысяч россиян. Они не могут даже добраться до аэропорта или российского посольства.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар Прадеш новорожденной девочке дали имя Корона в честь новой коронавирусной инфекции.

Как пояснил дядя малышки, заболевание сплотило людей и побудило завести полезные привычки. Мужчина подчеркнул, что родители малышки понимают опасность вируса.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.