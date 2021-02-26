В Испании задержан обвиняемый в мошенничестве доктор Евгений Блюм

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Фото: vk.com/blumclinic
В Испании задержали генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, который находился в международном розыске по обвинению в хищении более 29 миллионов рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой). Об этом сообщает ТАСС.
По сообщению Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюма задержали 11 февраля. В связи с этим СК предоставил Генпрокуратуре РФ все необходимые материалы, чтобы направить в компетентные органы Испании запрос о выдаче обвиняемого российской стороне.
По версии следствия, Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Чаадаевой, которая на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году получила травму позвоночника и утратила способность ходить.
В мае 2014 года Блюм убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 миллионов рублей, пообещав за год поставить ее на ноги. Однако после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, поскольку при такой травме реабилитация не поможет.
Уголовное дело в отношении Блюма возбудили в сентябре 2019 года. На основе собранных доказательств Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Обвиняемого объявили в международный розыск. 9 июня 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Блюма. Согласно решению суда, он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ.
Ранее Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на 7 миллионов долларов. Как полагает следствие, в 2016 году Хохлов пообещал за эту сумму устроить потерпевшего на руководящую должность в ведомстве. После передачи 300 тысяч долларов злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.
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