Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

Фото: Фото: телеграм-канал "МИД России"

Сотрудники российского посольства в Северной Корее и члены их семей, которые вернулись в Россию на самодельной дрезине, вылетели из Владивостока в Москву.

Как сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке в Facebook, на российской территории соотечественников автобусом доставили в аэропорт.

Ранее министерство сообщило, что восемь сотрудников посольства в КНДР были вынуждены проделать часть пути на родину, толкая самодельную дрезину.

Это произошло из-за того, что железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто ввиду пандемии коронавируса.

Отмечалось, что единственным мужчиной "отряда" и главным "двигателем" дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей – его трехлетняя дочь.

Вначале дипломаты проехали 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы с РФ, а после – около километра на дрезине до погранстанции Хасан по мосту через реку Туманная.