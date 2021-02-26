Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

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Фото: Фото: телеграм-канал "МИД России"
Сотрудники российского посольства в Северной Корее и члены их семей, которые вернулись в Россию на самодельной дрезине, вылетели из Владивостока в Москву.
Как сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке в Facebook, на российской территории соотечественников автобусом доставили в аэропорт.
Ранее министерство сообщило, что восемь сотрудников посольства в КНДР были вынуждены проделать часть пути на родину, толкая самодельную дрезину.
Это произошло из-за того, что железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто ввиду пандемии коронавируса.
Отмечалось, что единственным мужчиной "отряда" и главным "двигателем" дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей – его трехлетняя дочь.
Вначале дипломаты проехали 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы с РФ, а после – около километра на дрезине до погранстанции Хасан по мосту через реку Туманная.
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