Российские дипломаты выехали из КНДР в РФ, толкая дрезину

Фото: телеграм-канал "МИД России"

В МИД РФ сообщили, что сотрудникам российского посольства в КНДР пришлось возвращаться на родину на дрезине. Фотографии поездки размещены в Twitter-профиле дипмиссии.

Уточняется, что часть пути они преодолели, самостоятельно толкая дрезину. Добираться таким образом дипломатам пришлось из-за того, что железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии.

25 февраля в РФ вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей.

"Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей – его трехлетняя дочь Варя", – указали в пресс-службе дипмиссии.

🛤25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей.



🚩Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём...



🔗 https://t.co/nFOWeVGdmn pic.twitter.com/G30qgWvjXG — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 25, 2021



Ранее в МИД РФ отреагировали на угрозу новых санкций со стороны Евросоюза. Там заявили, что была упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией.