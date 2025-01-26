CNN: японские пенсионеры сознательно хотят встретить старость в тюрьме

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В Японии пенсионеры стали сознательно совершать преступления, чтобы попасть в тюрьму и встретить там старость. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, число японских заключенных в возрасте от 65 лет увеличилось практически в четыре раза с 2003 по 2022 год. Журналисты связали это с тем, что пожилые женщины чаще сталкиваются с одиночеством во внешнем мире и ищут в местах лишения свободы компанию и условия для лучшей старости.

В тюрьмах пенсионерам предоставляются регулярное питание, медпомощь и возможность общения. Некоторые заключенные готовы платить каждый месяц от 130 до 190 долларов за пребывание там, отметил телеканал.

Как рассказали журналисты, 81-летняя Акие попала в тюрьму за кражу продуктов. По словам женщины, именно там она впервые почувствовала себя в безопасности и стабильности.

Согласно материалу CNN, японские власти прорабатывают эту проблему, формируя программы поддержки для пожилых людей после освобождения из тюрем. Такие меры предполагают обучение навыкам самостоятельной жизни, восстановление связей с семьей и предоставление жилищных субсидий.

Ранее доцент Йельского университета Юсукэ Нарита предложил способ борьбы со старением. Он полагает, что пожилым людям следует добровольно уходить из жизни, чтобы не мешать молодым. По данным СМИ, японская молодежь выражает недовольство правлением пожилых, которые препятствуют появлению всего нового.

