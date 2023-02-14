Японский ученый предложил пожилым людям добровольно уходить из жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доцент Йельского университета Юсукэ Нарита предложил способ борьбы со старением. Он полагает, что пожилым людям следует добровольно уходить из жизни, чтобы не мешать молодым. Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Я думаю, что решение довольно простое. И это – массовое самоубийство пожилых людей", – указал он.

Отмечается, что Япония имеет низкий уровень рождаемости. Также, несмотря на развитость экономики, у страны есть высокий государственный долг, поэтому растущие пенсионные обязательства уже являются головной болью правительства.

По информации газеты, в Японии наблюдается не самый высокий процент в мире пожилых людей с деменцией. Кроме того, в стране есть большое число одиноких стариков.

Кроме того, добавляется, что японская молодежь выражает недовольство правлением пожилых, которые препятствуют появлению всего нового.

Ранее говорилось, что ученые из первого в России Института биологии старения изучат способы замедления биологических часов. Российский ученый-биолог и член-корреспондент РАН Алексей Москалев отметил, что старение является большой и сложной биомедицинской загадкой.

Он рассказал, что в институте разработают и внедрят новые методы измерения биологического возраста, определения "часов старения" для отдельных жизненно важных систем организма. Они помогут излечению самых разных болезней, добавил Москалев.

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