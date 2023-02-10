Диетолог назвала неожиданный продукт для укрепления иммунитета пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В редисе содержатся полезные вещества, которые помогут укрепить иммунитет пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В нем есть фитонциды. Поэтому редис помогает убивать болезнетворные бактерии, как чеснок и лук", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог В составе редиса есть горчичное масло, которое не дает развиться бактериальным и вирусным инфекциям. У пожилых иммунитет вообще очень уязвимый, слабый. Когда мы едим редис, вероятность подхватить какой-то вирус становится значительно меньше.

Также корнеплод будет полезен для сердечно-сосудистой системы и костной ткани, поскольку содержит калий и магний.

"Калий оказывает мочегонное действие, понижает уровень давления, улучшает работу сердечной мышцы. Магний успокаивает, тоже расслабляет стенку сосудов. Он необходим для формирования костной массы, для укрепления зубов, а для пожилых это очень актуально", – подчеркнула специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Еще в редисе есть витамин PP. Он улучшает кровообращение. В пожилом возрасте появляются проблемы с периферическим кровообращением, и мелкие сосуды начинают буквально ломаться. Это мы видим по состоянию кожи, волос. Зрение начинает ухудшаться из-за недостаточности кровообращения. Поэтому редис – очень хорошее профилактическое средство.

"Есть в корнеплоде и определенные антиоксидантные вещества, в частности флавоноиды. То есть редис предотвращает разрушение клеток, наше раннее старение", – заключила Соломатина.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали включать в свой рацион полезные жиры, поскольку они способны сдерживать развитие возрастных заболеваний. Например, это может быть оливковое или кокосовое масло. Также имеет смысл обратить внимание на рыбий жир. Кроме того, можно употреблять продукты вроде оливок и непосредственно самой рыбы.



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