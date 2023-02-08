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11:35

Общество

Врач рассказала, как защититься от инфаркта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контроль уровня холестерина, артериального давления и соблюдение рекомендаций специалистов помогут защититься от инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Защищаться от инфаркта нужно смолоду и следить в первую очередь за липидным составом крови. То есть за уровнем хорошего и плохого холестерина. Так называемый липидный спектр нужно проверять как минимум раз в год, а людям после 40 лет – два раза в год", – рекомендует эксперт.

Нужно стремиться, чтобы цифры холестерина липопротеидов низкой плотности соответствовали нормальным значениям. Если врач при обследовании увидел, что у вас неидеальный липидный состав крови и есть признаки воспаления на стенках сосудов или уже сформировались бляшки, он назначает препараты для снижения холестерина, для снятия воспаления на стенках сосудов. Эти препараты нужно обязательно принимать.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Также Романенко посоветовала следить за показателями артериального давления и ограничить употребление животных жиров.

Ранее пожилым россиянам дали рекомендации по профилактике инсульта. В частности, если человек ощущает, что у него кружится голова, ослабела рука или нога, появилась шаткость походки, нарушилась речь, а затем все симптомы пропали через 20 минут, то это повод пройти обследование. Кроме того, следует научиться справляться со стрессами, а также сохранять активность и чаще бывать на свежем воздухе.

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