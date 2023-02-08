11:35Общество
Врач рассказала, как защититься от инфаркта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Контроль уровня холестерина, артериального давления и соблюдение рекомендаций специалистов помогут защититься от инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Защищаться от инфаркта нужно смолоду и следить в первую очередь за липидным составом крови. То есть за уровнем хорошего и плохого холестерина. Так называемый липидный спектр нужно проверять как минимум раз в год, а людям после 40 лет – два раза в год", – рекомендует эксперт.
Также Романенко посоветовала следить за показателями артериального давления и ограничить употребление животных жиров.
Ранее пожилым россиянам дали рекомендации по профилактике инсульта. В частности, если человек ощущает, что у него кружится голова, ослабела рука или нога, появилась шаткость походки, нарушилась речь, а затем все симптомы пропали через 20 минут, то это повод пройти обследование. Кроме того, следует научиться справляться со стрессами, а также сохранять активность и чаще бывать на свежем воздухе.
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