08:00Общество
Диетолог назвала неожиданный продукт, снижающий риск инфаркта
Фото: depositphotos/zemchen
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что употребление квашеной капусты поможет снизить риск инфаркта.
"Заниматься профилактикой ненужных нам проблем можно с помощью квашеной капусты. В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки", – говорит специалист.
При этом совершенно не обязательно квасить капусту с использованием соли, подчеркнула врач.
Помимо квашеной капусты, для профилактики инфаркта специалист посоветовала включить в рацион рыбу северных морей, орехи, бобовые, нерафинированные масла, облепиху и клюкву. Из напитков можно отдать предпочтение зеленому чаю и обычной чистой воде, заключила Королева.
Ранее россиянам напомнили о правилах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, чтобы избежать инфаркта и инсульта, человеку нужно отказаться от вредных привычек, а также включить в свой график физические тренировки. Кроме того, следить за рациональностью питания и тем, чтобы в организм регулярно поступала чистая вода.
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