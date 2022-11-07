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08:00

Общество

Диетолог назвала неожиданный продукт, снижающий риск инфаркта

Фото: depositphotos/zemchen

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что употребление квашеной капусты поможет снизить риск инфаркта.

"Заниматься профилактикой ненужных нам проблем можно с помощью квашеной капусты. В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки", – говорит специалист.

При этом совершенно не обязательно квасить капусту с использованием соли, подчеркнула врач.

Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз. Уже через шесть часов начнется брожение. Будет концентрироваться витамин С, он очень полезен для поддержания антиоксидантной защиты организма.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Помимо квашеной капусты, для профилактики инфаркта специалист посоветовала включить в рацион рыбу северных морей, орехи, бобовые, нерафинированные масла, облепиху и клюкву. Из напитков можно отдать предпочтение зеленому чаю и обычной чистой воде, заключила Королева.

Ранее россиянам напомнили о правилах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, чтобы избежать инфаркта и инсульта, человеку нужно отказаться от вредных привычек, а также включить в свой график физические тренировки. Кроме того, следить за рациональностью питания и тем, чтобы в организм регулярно поступала чистая вода.

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