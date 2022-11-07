Диетолог назвала неожиданный продукт, снижающий риск инфаркта

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что употребление квашеной капусты поможет снизить риск инфаркта.

"Заниматься профилактикой ненужных нам проблем можно с помощью квашеной капусты. В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки", – говорит специалист.

При этом совершенно не обязательно квасить капусту с использованием соли, подчеркнула врач.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз. Уже через шесть часов начнется брожение. Будет концентрироваться витамин С, он очень полезен для поддержания антиоксидантной защиты организма.

Помимо квашеной капусты, для профилактики инфаркта специалист посоветовала включить в рацион рыбу северных морей, орехи, бобовые, нерафинированные масла, облепиху и клюкву. Из напитков можно отдать предпочтение зеленому чаю и обычной чистой воде, заключила Королева.

Ранее россиянам напомнили о правилах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, чтобы избежать инфаркта и инсульта, человеку нужно отказаться от вредных привычек, а также включить в свой график физические тренировки. Кроме того, следить за рациональностью питания и тем, чтобы в организм регулярно поступала чистая вода.



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