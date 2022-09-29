Кардиолог рассказал, как избежать инфаркта и инсульта

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Директор НИИ кардиологии СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков рассказал, какие средства могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и избежать инфаркта и инсульта. Об этом сообщает RT.

"Профилактика инфаркта миокарда включает в себя физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание, отказ от вредных привычек, положительный эмоциональный настрой и периодические профилактические посещения врача", – заявил эксперт.

Дупляков добавил, что может быть применена и медикаментозная профилактика, но строго по рекомендации врача. В этом случае задействуются препараты по снижению артериального давления и уровня холестерина в крови, а также лекарства, понижающие уровень сахара в крови.

По словам профессора, коварность инфаркта и инсульта заключается в том, что они развиваются незаметно. Холестерин накапливается в сосудах постепенно, и это не доставляет дискомфорта. При этом заболевания сердечно-сосудистой системы не зависят от возраста.

"С возрастом риск сосудистой патологии, без сомнения, увеличивается, однако не стоит забывать, что из-за социально-демографических, экономических и экологических условий заболевания все чаще возникают у лиц более молодого возраста", – подчеркнул эксперт.

К рискам, на которые человек может повлиять, кардиолог отнес курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, стресс, высокое артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Факторами, на которые повлиять невозможно, врач назвал возраст, мужской пол и наследственность.

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Хатуна Минджия ранее заявил, что для здоровья сердца требуется употреблять курагу, овсянку и миндаль. Кроме того, уместны баклажаны и капуста.



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