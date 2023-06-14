В Японии уволили госслужащего, который бил начальника цепью

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В японском городе Осака уволили сотрудника департамента архитектуры, который бил цепью, обливал кипятком и пытал электрошокером своего начальника. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что госслужащий занимался демонтажем и эвакуацией брошенных велосипедов. Насилие по отношению к руководителю он применял два года назад. Сейчас его бывший босс уже вышел на пенсию.

Злоумышленник объяснил, что его раздражало отношение начальника к работе. При этом он отметил, что раскаялся в содеянном.

В мэрии Осаки подчеркнули, что подобные действия подрывают доверие к власти. Отстранение от должности, по информации NHK, является самым строгим наказанием для госслужащих в Японии.

Ранее мужчину из Таганрога осудили на 6 лет тюрьмы за систематические издевательства над собственным сыном. Правоохранители установили, что он в период с 2016-го по 2022 год избивал своего ребенка, а также якобы в воспитательных целях лишал его сна и еды.

До этого житель Иркутска, решив, что его возлюбленная инопланетянка, отрезал ей голову, после чего был госпитализирован и скончался в медучреждении. Местные СМИ сообщали, что причиной убийства девушки стала случившаяся у 54-летнего мужчины галлюцинация.

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