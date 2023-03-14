Мужчина из Таганрога получил 6 лет колонии за систематическое издевательство над сыном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчину из Таганрога осудили на 6 лет тюрьмы за систематические издевательства над собственным сыном. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ростовской области.

Правоохранители установили, что 33-летний злоумышленник в период с 2016-го по 2022 год избивал своего ребенка, а также якобы в воспитательных целях лишал его сна и еды. Впоследствии это стало известно полиции, и мужчину задержали.

Злоумышленника отправили в СИЗО, а ребенка передали матери. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" и "Истязание".

Ранее в пресс-службе СК по Красноярскому краю сообщили, что женщина избивала шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль. Было возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

По данным следствия, в период с сентября по 14 ноября 2022 года женщина систематически избивала ребенка ремнем, проводом от зарядного устройства и скалкой, а также втирала соль в кожные покровы девочки и ставила ее коленями на соль.

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