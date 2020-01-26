Власти Китая заявили о новой стадии распространения коронавируса

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Способность коронавируса нового типа передаваться от человека к человеку усилилась. Эпидемия перешла в более серьезную и сложную стадию. Об этом заявил глава Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

"Вирус уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения только усиливается", – цитирует его ТАСС.

Глава ведомства добавил, что вирус начал адаптироваться к существованию в человеческом организме. В связи с этим можно говорить о новой стадии распространения заболевания.

Ранее специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая начали разработку вакцины от нового коронавируса, вызывающего пневмонию.

Ученым уже удалось выделить штамм вируса. Сейчас они отбирают лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом.

В воскресенье число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек, 56 пациентов умерли. Более половины всех случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания.

