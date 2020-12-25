Власти Турции обязали авиапассажиров иметь отрицательный тест на COVID-19

21:07
Фото: AP/Can Erok
Турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа, иметь отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус", – заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Специалист отметил, что тест должен быть сделан в течение 72 часов перед въездом. В случае отсутствия справки или при наличии устаревшего теста в доступе на территорию страны откажут.
Ранее российский Роспотребнадзор принял схожую меру в отношении прибывающих из Великобритании. Все, кто приедет из этой страны, должны проходить 14-дневный карантин. Это связано с тем, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса.
Турецкие власти обязали заграничных пассажиров иметь при себе отрицательный тест на COVID-19
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