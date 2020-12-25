Тотальный каратин утвердили в Израиле

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Правительство Израиля согласовало и утвердило тотальный карантин в стране. Это следует из постановления, размещенного на сайте местного Минздрава, передает RT.

Согласно новым ограничениям, гражданам запрещено удаляться от жилья на расстояние более одного километра, за исключением поездки на вакцинацию или получения медицинской, социальной или иной помощи.

Карантин вводится на период с 27 декабря 2020 года по 9 января 2021 года. Данная мера была принята на основании телефонного голосования.

Израиль с 23 декабря также закрыл въезд для иностранцев, исключение составляют только дипломаты. В стране ввели обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян.

