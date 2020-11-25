ВС Азербайджана вошли в Кельбаджарский район

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Вооруженные силы Азербайджана вошли в Кельбаджарский район. Об этом сообщает сайт Минобороны страны.

Уточняется, что район ранее был оставлен армянскими военными.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район", – подтвердили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии проводят разминирование и инженерные работы по маршруту движения. Кроме того, ведется подготовка труднопроходимых горных дорог.

15 ноября стало известно, что Азербайджан дал отсрочку Армении на вывод войск из Кельбаджарского района. Передачу района назначили на 25 ноября.

Кельбаджарский район административно входит в состав Азербайджана. По Всесоюзной переписи 1989 года 99,5% населения составляли этнические азербайджанцы. В апреле 1993 года район в результате боевых действий перешел под контроль самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. Уточнялось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана временно останутся на занятых на момент заключения договора позициях.