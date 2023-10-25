В США обвинили Instagram в кризисе психического здоровья у молодежи

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Десятки американских штатов, в том числе Калифорния и Нью-Йорк, подали в суд на Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и принадлежащую ей соцсеть Instagram (запрещена в РФ), обвинив компанию в том, что она разжигает кризис психического здоровья у молодежи и вызывает зависимость от социальных сетей. Об этом пишет Reuters.

Согласно иску, компания Meta неоднократно вводила общественность в заблуждение относительно воздействия соцсетей на детей и сознательно побуждала их к компульсивному использованию своих платформ.

Как заявили генеральные прокуроры 33 американских штатов, Meta использовала мощные и беспрецедентные технологии для того, чтобы увлечь и "заманить в ловушку" молодежь и подростков. Все это корпорация делает ради получения прибыли, убеждены прокуроры.

В иске также приведены результаты исследований, в которых говорится, что использование соцсетей сопровождается дальнейшей депрессией, тревогой, бессоницей, влиянием на учебу и многими другими последствиями для детей.

В рамках данного разбирательства Meta могут грозить штрафы от 1 до 50 тысяч долларов за каждое нарушение различных законов в том или ином штате. В самой корпорации сообщили, что разочарованны данным иском.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил об отсутствии предпосылок для разблокировки соцсетей Instagram и Facebook.

До этого эксперт сообщил, что глава корпорации Meta Марк Цукерберг наживается на торговле цифровыми данными пользователей, зарегистрированных в социальных сетях, которыми он владеет.

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