Трамп рассказал, что готов урегулировать конфликт в Карабахе

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет разбираться с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это легкий случай. Мы разберемся с этим", – сказал американский глава, когда выступал на митинге в штате Нью-Гэмпшир. Глава Белого дома подчеркивает, что разобраться в этой ситуации легко, когда знаешь, как поступать.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Так, Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Данные о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Со временем Армения объявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал про поставки зарубежного оружия в Армению.