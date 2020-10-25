Алиев рассказал про поставки зарубежного оружия в Армению

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Армении предоставляют современное вооружение. По его словам, у Баку есть более подробная информация, связанная с поставками, сообщает РИА Новости.

25 октября Алиев провел оперативное совещание с командованием вооруженных сил страны. "Каждый день в Армению поставляется современное вооружение. Список этого вооружения у нас есть", – заявил президент Азербайджана.

Глава государства обращает внимание, что есть сведения о рейсах, городах и полетах, которые касаются поставок зарубежного вооружения в Армению.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Информация о раненых и убитых регулярно поступала с обеих сторон.

В скором времени Армения объявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.