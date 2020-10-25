Алиев готов к перемирию по Карабаху при одном условии

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к достижению нового соглашения о перемирии в Карабахе, но при условии, что Армения подтвердит приверженность базовым принципам урегулирования карабахского конфликта. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Он уточнил, что речь идет о принципах, разработанных США, Россией и Францией.

Алиев напомнил, что, по словам премьера Армении Никола Пашиняна, конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения.

Азербайджанский лидер добавил, что Баку выступает за прекращение огня и возвращение своих земель.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.