Школьник из Японии разрезал решетку в зоопарке и выпустил на свободу 70 обезьян

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Полиция в японском городе Тиба арестовала школьника по подозрению в вандализме. По версии следствия, мальчик выпустил из вольера в зоопарке 70 обезьян, сообщает издание Japan Today.

Отмечается, что сотрудник зоопарка в городе Фуццу обнаружил дыру в ограде вольера с японскими макаками. Проволочный забор перерезали, и приматы сбежали через 30-сантиметровое в диаметре отверстие.

Задержать школьника удалось только после того, как принадлежащий другу подростка автомобиль был зафиксирован камерами видеонаблюдения зоосада. Правоохранители выясняют, были ли причастны к произошедшему знакомые 16-летнего подростка.

В августе сообщалось, что в Московском зоопарке появилось потомство у львинохвостых макак. Численность этих редких приматов в дикой природе не превышает четырех тысяч особей.

