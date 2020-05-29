Обезьяны в Индии похитили образцы крови возможных носителей коронавируса

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В индийском штате Уттар-Прадеш обезьяны напали на лаборанта, который нес в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на коронавирус. Похитив три теста они убежали, сообщает газета India Today.

Теперь врачи из Медицинского колледжа Меерута опасаются, что если в образцах был коронавирус, обезьяны могут им заразиться. Власти начали расследование инцидента.

Пока поймать животных не удалось, даже подключив лесной департамент, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар Прадеш новорожденной девочке дали имя Корона в честь новой коронавирусной инфекции. Как пояснил дядя малышки, заболевание сплотило людей и побудило завести полезные привычки.