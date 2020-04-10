Жители Индии впервые увидели верхушку гор из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жители северного индийского штата Пенджаб впервые увидели верхушку горного хребта Гималаев из-за улучшения экологии во время коронавируса, сообщает CNN.

В соцсетях появились десятки фотографий гор, сделанных жителями города Джаландхар и его окрестностей. Они утверждают, что не могли разглядеть их 30 лет.

Воздух в регионе очистился от загрязнения после того, как там прекратили работу промышленные предприятия и перестали ездить автомобили.

По данным Центрального совета Индии по контролю за экологией, в первый же день введения ограничений воздушное пространство очистилось на 44%. За неделю карантина экологическая обстановка улучшилась в 85 городах страны.

Ранее сообщалось, что из-за карантина вода в каналах Венеции стала чище. Дело в том, что по каналам перестали плавать гондолы с туристами.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.