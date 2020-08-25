Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

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Актер Антонио Бандерас сообщил, что вылечился от коронавируса, пишет РИА Новости.

"После 21 дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", – написал актер в соцсетях.

О том, что Антонио Бандерас заразился коронавирусом, стало известно 10 августа. Он написал в соцсетях, что вынужден праздновать свое шестидесятилетие на карантине.