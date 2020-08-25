Британская армия может полностью отказаться от танков

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Фото: TASS/EPA/Valda Kalnina
Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков.
Как пишет The Times, правительство рассматривает такую возможность в свете больших затрат на модернизацию находящихся на вооружении 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior.
Минобороны королевства считает, что эта техника устарела, а меняющийся характер методов ведения боевых действий требует более масштабных инвестиций в кибервооружение и космические технологии.
Отмечается, что Лондон уже начал изучать возможность изменения характера своего вклада в деятельность НАТО. После отказа от бронетехники Великобритания готова играть большую роль в штурмовой авиации.
Специалисты Коровлевского Объединенного института оборонных исследований ранее заявили, что Вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи, чтобы противостоять российским военным.
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