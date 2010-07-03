Раненный в Анкаре дипломат из Белоруссии находится в тяжелом состоянии

Дипломат из Белоруссии Александр Поганшев, накануне раненный в Анкаре, по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз рассказал, что ночью пострадавшему сделали экстренную операцию. Она прошла успешно, но врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что злоумышленник выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева. Он получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен.

Ведется расследование. По предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается, заявили в Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган следит за развитием событий. По некоторым данным, глава внешнеполитического ведомства этой страны провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем после ЧП, но детали разговора не уточняются.