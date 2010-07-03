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00:30

Cоветник посольства Белоруссии находится в удовлетворительном состоянии – МИД Турции

происшествия за рубежом

00:30

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Фото: скриншот телеканала iha.tv

Состояние раненного в Анкаре советника посольства Белоруссии Александра Поганшева удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"По данным, полученным нами от врачей, завтра он может быть переведен в обычную палату. Надеемся, он выздоровеет", – отметил Чавушоглу.

Сообщается, что президент Турции Тайип Эрдоган следит за развитием событий.

"Расследование продолжается, и по предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается", – заключил турецкий министр.

Ранее сообщалось, что злоумышленник выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции. В МИД Белоруссии заявили, что дипломат находится в тяжелом состоянии.

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