Парламент Киргизии принял законопроект о блокировке порносайтов

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Парламент Киргизии принял законопроект о блокировке сайтов с порнографическими материалами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на агентство 24.kg.

Как пояснили в парламенте, закон принят во втором и третьем чтениях. Документ призван предотвратить "распространение контента, содержащего элементы порнографического характера", а также "защитить моральные и нравственные ценности общества".

После получения соответствующего требования ресурсы будут заблокированы не позднее чем через 24 часа. При этом создание аналогичных сайтов не допускается.

Ранее Еврокомиссия начала расследование против портала Pornhub и порносайтов Stripchat, XNXX и XVideos. В ЕК пояснили, что платформы могут нарушать закон Евросоюза о цифровых услугах, поскольку недостаточно защищают несовершеннолетних от порнографического контента.