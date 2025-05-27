EurActiv: ЕК начала расследование против Pornhub

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Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против портала с порно Pornhub. Оно также коснется порносайтов Stripchat, XNXX и XVideos, сообщает EurActiv со ссылкой на представителя комиссии.

Платформы могут нарушать закон Евросоюза (ЕС) о цифровых услугах (DSA), так как недостаточно защищают несовершеннолетних от порнографического контента.

"Все платформы используют проверку возраста одним щелчком мыши на своих страницах входа, что, как мы подозреваем, не соответствует требованиям DSA ЕС", – пояснил представитель комиссии.

DSA обязывает онлайн-платформы и поисковики в том числе предоставлять механизмы для уведомления о противоправном контенте, обосновывать пользователям причину блокировки или удаления контента, а также информировать правоохранительные органы в случае уголовного преступления.

Для находящихся в списке VLOPs (Very Large Online Platforms) сайтов действуют наиболее строгие правила. Pornhub, Stripchat и XVideos были включены в него в декабре 2023 года.

В частности, эти платформы должны принять меры для предотвращения доступа несовершеннолетних к порнографическому контенту. Как уточнили в Reuters, за нарушение закона им грозят штрафы в размере до 6% от годового оборота.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить доступ подростков к тру-крайм-контенту, рассказывающему о жестоких преступлениях и серийных убийцах. По мнению авторов инициативы, подобный контент, распространяемый в интернете, социальных сетях, видеохостингах и печатных изданиях, вредит психике детей.

