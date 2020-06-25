Фото: depositphotos/reflextions

Украину планируют уничтожить, превратив ее в "актив и колонию", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илью Кива.

Он отметил, что реализация плана будет осуществляться с помощью агрессивных акций праворадикальных и националистических сил.

"Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах", – сообщил Кива.

Он добавил, что процесс уничтожения Украины уже запущен. Финансирование реализации плана, по словам депутата, происходит через похищение людей, уничтожение бизнеса и рэкет.

Замглавы МИД Украины Василий Бондар ранее рассказал, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. Он отметил, что договор был расторгнут в одностороннем порядке, поэтому он не утратил силу и действует до сих пор.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Украине "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься". Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что формулировка "нам все должны" характерна лишь для паразитических государств.