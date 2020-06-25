Депутат Верховной рады рассказал о плане по уничтожению Украины

09:47
Фото: depositphotos/reflextions
Украину планируют уничтожить, превратив ее в "актив и колонию", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илью Кива.
Он отметил, что реализация плана будет осуществляться с помощью агрессивных акций праворадикальных и националистических сил.
"Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах", – сообщил Кива.
Он добавил, что процесс уничтожения Украины уже запущен. Финансирование реализации плана, по словам депутата, происходит через похищение людей, уничтожение бизнеса и рэкет.
Замглавы МИД Украины Василий Бондар ранее рассказал, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. Он отметил, что договор был расторгнут в одностороннем порядке, поэтому он не утратил силу и действует до сих пор.
Комментируя эти слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Украине "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься". Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что формулировка "нам все должны" характерна лишь для паразитических государств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: