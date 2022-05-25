Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР превысило 3 млн – СМИ

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Фото: depositphotos/shmeljov
В Северной Корее за минувшие сутки выявили более 115 тысяч человек с симптомами лихорадки. Об этом сообщает ЦТАК.
Общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения в КНДР коронавируса составило свыше 3 миллионов.
Уточняется, что из общего числа заболевших лихорадкой поправились 2,74 миллиона жителей, 323 тысячи проходят лечение. Скончались 68 человек.
На этой неделе в посольстве РФ в Пхеньяне сообщили, что в северокорейской столице фактически введен тотальный локдаун. Работают только предприятия непрерывного цикла и те структуры, от которых зависит жизнеспособность трехмиллионного города.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский предположил, что лихорадка в КНДР, скорее всего, является коронавирусом. Он отметил, что речь идет об инфекционном заболевании.
О первом случае COVID-19 в КНДР стало известно 12 мая. Анализы одного из жителей Пхеньяна показали, что у пациента выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон". После этого лидер страны Ким Чен Ын назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной и поручил властям на всех уровнях предотвратить распространение инфекции.
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