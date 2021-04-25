Минобороны Швеции назвал возвращение российских войск в места дислокации "дымовой завесой"

09:47
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые проходили учения на юге страны, является дымовой завесой, заявил в эфире телеканала SVT министр обороны Швеции Петер Хультквист.
"Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий", – отметил министр.
Он отметил, что у России есть существенная "свобода действий", поскольку она оставляет вооружение у границ. По словам Хультквиста, Москва, руководствуясь собственными интересами, может регулировать уровень напряженности в регионе.
Кроме того, министр обвинил Россию в эскалации конфликта. Он считает, что учения российской армии являются причиной чрезвычайно напряженной ситуации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никому не угрожала и не угрожает. Кроме того, военные находятся на территории страны там, где это необходимо.
Позднее стало известно, что задействованные в учениях на юге РФ войска начали перебрасывать в места постоянной дислокации.
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