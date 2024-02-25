Шри-Ланка больше не будет продлевать долгосрочные турвизы гражданам России

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Власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать гражданам из России и Украины долгосрочные туристические визы. Об этом сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития в интервью агентству AFP.

Как отметил Илукпития, ситуация с рейсами нормализовалась, у них нет проблем с возвращением домой. При этом правительство больше не будет продлевать визы.

При этом те, кто находится в стране по долгосрочной туристической визе, должны будут покинуть страну до 7 марта.

Ранее российское диппредставительство в Коломбо попросило россиян, проживающих в Шри-Ланке, вернуться в РФ после инцидентов, участившихся в отношении граждан России на острове.

Затем в посольстве сообщили о том, что ситуация в стране нормализовалась, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.

До этого стало известно, что МИД РФ работает над обновлением рекомендаций для россиян, выезжающих в недружественные государства. Сейчас в таком списке числятся все страны Евросоюза, а также Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие.