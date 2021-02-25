На Украине намерены заблокировать более 400 сайтов, включая РБК и LiveJournal

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На Украине намерены заблокировать свыше 400 сайтов, включая российские порталы. Под ограничения в том числе попали издание РБК и платформа для блогов LiveJournal. Также в список вошли российские сайты "Аргументы недели" и "Финновости", заявила Национальная комиссия Украины на официальном сайте.

Комиссия сообщила, что получила письмо от полиции Киева. В нем сообщалось о решении Голосеевского районного суда наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов.

В общей сложности в списке фигурируют 426 украинских и российских порталов. Решение влечет за собой обязательство со стороны провайдеров ограничить доступ к сайтам из списка. Постановление ведомства должно быть немедленно исполнено.

Ранее Украина подготовила новый иск против РФ в ЕСПЧ. Соответствующее обращение было направлено 19 февраля.