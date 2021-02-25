На Украине намерены заблокировать более 400 сайтов, включая РБК и LiveJournal

25 февраля, 19:07
Фото: depositphotos/GaudiLab
На Украине намерены заблокировать свыше 400 сайтов, включая российские порталы. Под ограничения в том числе попали издание РБК и платформа для блогов LiveJournal. Также в список вошли российские сайты "Аргументы недели" и "Финновости", заявила Национальная комиссия Украины на официальном сайте.
Комиссия сообщила, что получила письмо от полиции Киева. В нем сообщалось о решении Голосеевского районного суда наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов.
В общей сложности в списке фигурируют 426 украинских и российских порталов. Решение влечет за собой обязательство со стороны провайдеров ограничить доступ к сайтам из списка. Постановление ведомства должно быть немедленно исполнено.
Ранее Украина подготовила новый иск против РФ в ЕСПЧ. Соответствующее обращение было направлено 19 февраля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: