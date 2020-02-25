Страны "шенгена" могут сами вводить меры контроля на границах из-за COVID-19

15:13
Фото: TASS/Anmar Khalil/AP
Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии.
"В данном случае COVID-19 касается именно здравоохранения. Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных", – цитирует ее РИА Новости.
Накануне представители ЕК заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не давала рекомендаций о прекращении передвижений. Также отмечалось, что реакция Евросоюза на ситуацию с коронавирусом базируется на трех принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что россияне не отказываются от поездок в Италию, несмотря на растущее там число заболевших коронавирусом. Чрезвычайной ситуации на этом направлении нет.
В Италии заразилось более 200 человек, умерли семеро. Закрываются школы, музеи, театры. Отменены показы мод, карнавал в Венеции, футбольные матчи. Туристический сектор фиксирует убытки.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.
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