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Папа Римский Франциск призвал верующих праздновать Рождество в простоте и без лишних трат. Об этом он заявил в своей воскресной проповеди на площади святого Петра. Его слова приводит РИА Новости.

Святой отец призвал не путать праздник с потребительством, праздновать Рождество в простоте и делиться с теми, кому не хватает необходимого или кому не хватает компании.

Также понтифик призвал католиков не забывать о братьях и сестрах, страдающих от войны, голода и рабства, упомянув конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

Ранее стало известно, что порядка 31% россиян планируют потратить на новогодний стол сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Основными статьями расходов среди опрошенных станут икра (28%), крепкий алкоголь (26%) и горячие блюда (21%). При этом 89% россиян намерены сэкономить при покупке продуктов к новогоднему столу.

В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить не более 54 тысяч рублей.

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