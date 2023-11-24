В Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против бизнеса за связи с РФ

Фото: 123RF/tupungato

Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против связанных с РФ компаний. Об этом сообщает Politico.

В материале издания напомнили, что данный закон был подписан губернатором штата Филом Мерфи вскоре после начала РФ спецоперации на Украине. Этот закон запретил властям штата заключать контракты с организациями, поддерживающими связи с Россией и Белоруссией. Подобным компаниям также не предоставляли субсидии и вложения в них из пенсионного фонда штата.

Однако этим летом штат решил приостановить действие закона после того, как японская компания Kyocera, которую хотели внести в черный список, добилась вынесения судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

По информации журналистов, изначально власти Штата хотели ввести санкции против Kyocera из-за наличия у нее дочерних структур в России. Кроме того, в черный список могли быть также внесены корпорация Xerox, американский банк JP Morgan Chase, французская компания Tarkett и еще несколько фирм.

Федеральный окружной суд Нью-Джерси запретил вводить ограничительные меры против Kyocera на время разбирательства. В самой компании заявили, что власти штата превышают свои полномочия и пытаются регулировать зарубежную торговлю и вмешаться в работу федерального правительства США.

Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении четырех компаний, которые были якобы связаны с Россией и Венесуэлой.

До этого Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции против не менее 14 компаний и трех нефтяных танкеров РФ. В список ограничительных мер США попали такие компании, как ВНИИР "Трансстрой", ВНИИР "Промэлектро", ВНИИР "Гидроэлектроавтоматика" и судоходная компания "Прогресс", которая зарегистрирована в Либерии.



"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков