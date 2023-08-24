КНДР сообщила о втором неудачном запуске спутника на новой ракете-носителе

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Вторая попытка КНДР по запуску разведывательного спутника окончилась неудачей. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает ТАСС.

"Полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация", – указано в сообщении.

Третью попытку по запуску первого военного разведывательного спутника КНДР страна планирует предпринять в октябре.

В ночь 31 мая КНДР также осуществляла запуск военного разведывательного спутника "Манниген-1", однако на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя возникла проблема. Ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море.

Национальное агентство космического развития КНДР тогда сообщало, что примет научно-технические меры для устранения дефектов и расследования произошедшего.

КНДР не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник