Минобороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты КНДР

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Проведен пуск, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи. Министерство обороны Японии объявило на юге страны воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Со стороны Северной Кореи был проведен пуск, возможно, баллистической ракеты. Будем извещать по мере поступления информации", – отмечается в сообщении.

Немногим ранее японские власти уведомили своих граждан по сотовой связи о возможном пуске ракеты. Кроме того для префектуры Окинава объявили воздушную тревогу. Правительство порекомендовало населению укрыться в зданиях или подвальных помещениях.

В конце июля Северная Корея в 14-й раз с начала 2023 года осуществила запуск баллистических ракет. В СМИ уточнили, что всего было запущено две ракеты, обе направлялись в сторону Японского моря. В связи со случившимся японская сторона по линии своего посольства в Пекине выразила КНДР протест.