США с начала года перебросили в Южную Корею огромные ядерные средства – МО КНДР

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С начала года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, ставя тем самым ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам. Его обращение, которое зачитал атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в Москве, цитирует ТАСС.

По словам министра, Штаты на протяжении уже почти 80 лет осуществляют враждебную политику по отношению к Северной Корее в качестве государственного курса, грубо нарушают самостоятельное развитие и интересы безопасности КНДР, приводят ситуацию в Северо-Восточном Азиатском регионе к пределу вспышки ядерной войны.

Кан Сун Нам добавил, что в этом году США уже перебросили в Республику Корея атомную подлодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу. Также они провели самые крупные совместные военные учения, имитирующие тотальную войну с КНДР, и это было беспрецедентным по масштабу, интенсивности и продолжительности.

"Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну", – заявил северокорейский министр.

Он считает, что проблему Корейского полуострова через переговоры невозможно решить пока США кардинально не поменяют свою политику. По его мнению, сейчас от ядерного конфликта в регионе удерживает только физическая сила.

Глава Минобороны КНДР добавил, что действия США и их союзников превращают Корейский полуостров в потенциальное поле ядерной войны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вместе с военной делегацией посетил КНДР. В Пхеньяне состоялись переговоры Шойгу и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама.

Российский министр заявлял, что переговоры укрепят взаимодействие стран по линии оборонных ведомств и заверял, что отношения КНДР и РФ продолжат развиваться и в других отраслях. Помимо этого, лидер Минобороны передал Ким Чен Ыну личное послание от Путина.

Шойгу посетил парад в Пхеньяне по случаю 70-летия победы КНДР в Корейской войне