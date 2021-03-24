Сотрудника консульства РФ во Франции обвинили в краже велосипедов

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Генконсульство России в Страсбурге назвало бездоказательными обвинения в адрес одного из сотрудников в краже велосипедов.
Как рассказали ТАСС в российской дипмиссии, в феврале полиция задержала технического сотрудника консульства в момент продажи частному лицу электровелосипеда.
При этом обвинение ему предъявлено не было. Также в отношении россиянина не было наложено никаких ограничений на передвижение или подписка о невыезде.
"18 февраля сотрудник покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Препятствий к выезду со стороны властей не было", – сказали в генконсульстве.
Бывший первый заммэра Страсбурга Ален Фонтанель ранее рассказал в Facebook о том, как у него украли электровелосипед перед постпредством Франции при Совете Европы.
Позже он обнаружил велосипед на торговой интернет-площадке и вернул его при помощи полиции. Подозреваемого задержали во время попытки перепродажи возле консульства.
В ходе сделки он предъявил документ о приобретении велосипеда с консульской печатью. По словам Фонтанеля, с этого же аккаунта за год было продано около 300 велосипедов.
Их общая стоимость оценивается более чем в 100 тысяч евро. Он добавил, что сразу же после выхода из-под стражи россиянин вернулся на родину и не явился на второй допрос в полицию.
Как пишут французские СМИ, полиция объявила подозреваемого в розыск. Отмечается, что если его не удастся найти, суд может вынести решение по делу заочно.
Нагатинский районный суд Москвы ранее вынес обвинительное заключение в отношении бывших сотрудниц посольства России в Израиле по делу о хищении 50 миллионов рублей.
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