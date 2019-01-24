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09:15

США отказались разрывать дипотношения с Венесуэлой

за рубежом

09:15

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Фото: ТАСС/Zuma

Власти США намерены поддерживать связь с Венесуэлой через Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом. По словам госсекретаря Майка Помпео, Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений.

"Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно, Соединенные Штаты не считают, что бывший президент Николас Мадуро имеет юридические полномочия разрывать дипломатические отношения", – сказал Помпео, передает РИА Новости.

Ранее Николас Мадуро заявил, что Венесуэла полностью пересмотрит отношения с США. Легитимного президента латиноамериканской страны возмутили действия вице-президента США Майка Пенса. Последний связался с Гуаидо по телефону и пообещал ему постоянную поддержку. Пенс призвал Гуаидо достичь единства среди политических групп и похвалил за храбрость.

О признании оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы также объявил Дональд Трамп. Глава Белого дома пообещал, что продолжит использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле. К позиции США присоединились Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и Чили.

В январе 2019 года Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы, где много лет продолжается тяжелейший экономический кризис. 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В стране проходят народные протесты. Ночью в одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, полиция начала стрельбу по жилым домам, есть раненые.

за рубежом

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