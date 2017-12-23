Меркель и Макрон выступили за возвращение российских военных в СЦКК

23 декабря, 15:17
Фото: AP/Michael Sohn
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали вернуть российских военных в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.
По их мнению, центр играет существенную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашения о перемирии. Они высказались за ускорение работы по минскому соглашению, сообщает ТАСС. Речь идет об амнистии, особом статусе, местных выборах и внесении изменений в конституцию Украины.
21 декабря Меркель поинтересовалась в телефонном разговоре с Владимиром Путиным причинами вывода российских офицеров из состава СЦКК в Донбассе. По словам Путина, их пребывание в регионе постоянно затрудняли украинские власти. Кроме того, на предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации украинская сторона не реагировала.
19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию. Путин в разговоре с Меркель допустил возможность их возвращения в состав СЦКК. Это случится, если провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им обеспечат условия для выполнения своих функций.
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