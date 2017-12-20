Российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию

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Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.

19 декабря российские представители покинули территорию самопровозглашенных республик Донбасса и переехали в подконтрольный Киеву Соледар, сообщает ТАСС.

Ожидается, что вопрос участия России в СЦКК будет поднят 20 декабря на заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что российские офицеры были вынуждены выйти из состава СЦКК. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, работа представительства столкнулась со многими препятствиями и стала невозможной.

После выхода россиян из СЦКК вероятность обострения конфликта властей Украины с самопровозглашенными республиками многократно возрастет, считает эксперт.